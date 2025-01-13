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قتلى في انزلاقات أرضية بالبرازيل

قتلى في انزلاقات أرضية بالبرازيل
13 يناير 2025 07:50

أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية، أن انزلاقات أرضية ناجمة من أمطار غزيرة قد أسفرت في حصيلة جديدة عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقدان آخَر في ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق).
وكان أحصي في حصيلة سابقة سقوط سبعة قتلى على الأقل.

ولقي تسعة أشخاص مصرعهم في مدينة إيباتينغا البالغ عدد سكانها 227 ألف نسمة وحيث انهمر 80 ملم من الأمطار في ساعة واحدة ليل السبت-الأحد، وفقا لمجلس المدينة.
وبين الضحايا طفل يبلغ ثماني سنوات عثر عليه إطفائيون تحت أنقاض منزل دمره انزلاق أرضي.
كما عُثر على جثة في بلدة سانتانا دو بارايسو القريبة.

ووجّه روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس، عبر شبكات للتواصل الاجتماعي، رسالة "تضامن مع ضحايا الانزلاقات الأرضية الليلة الماضية في إيباتينغا".

ووضع في تصرّف البلدية "كل ما لدى الولاية من وسائل للمساعدة في إنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة".

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