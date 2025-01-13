الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح

الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
13 يناير 2025 07:59

استمرت الحرائق التي أودت بـ24 شخصاً على الأقل في لوس أنجليس في التوسع ويمكن أن تشتد في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية.

وتواصل المدينة التي تحاصرها النيران منذ الثلاثاء، إحصاء الضحايا مع تسجيل 24 قتيلاً حتى مساء الأحد، وهي حصيلة قابلة للارتفاع بحسب السلطات.
ونشر الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس لائحة بالضحايا وهم ثمانية قضوا جراء حريق باسيفيك باليساديس و16 جراء حريق إيتون.

وحذّرت ديان كريسويل من الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) الأحد من أن "الوضع لا يزال حرجاً".
وأضافت في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" أن "الرياح يُرجّح أن تصبح خطرة مجدداً"، وحضت الناس على البقاء يقظين.
وبعد تراجع وجيز في شدة الرياح، توقعت السلطات أن تعود بقوة.
وقال أنتوني ماروني رئيس أجهزة الإطفاء في المنطقة "هذه الرياح المصحوبة بجو جاف ستبقي تهديد الحرائق في منطقة لوس أنجليس عند مستوى عال".
رغم جهود آلاف الإطفائيين لاحتواء النيران، اتسع حريق باسيفيك باليسايدس السبت إلى شمال غرب لوس أنجليس، وبات يهدد وادي سان فرناندو المكتظ بالسكان.

أخبار ذات صلة
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
المصدر: وكالات
لوس انجليس
الحرائق
حرائق الغابات
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
استقرار أسعار الذهب
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
اليوم 08:31
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
اليوم 08:16
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
الأخبار العالمية
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
اليوم 08:05
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
الأخبار العالمية
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©