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حرائق لوس أنجلوس.. تحذيرات من المستوى الأحمر وسط دمار هائل

حرائق لوس أنجلوس.. تحذيرات من المستوى الأحمر وسط دمار هائل
13 يناير 2025 11:34

أصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من انتشار النيران الشديدة من المستوى الأحمر حتى يوم الأربعاء، مع رياح مستمرة بسرعة 80 كيلومترا في الساعة وزوابع في المناطق الجبلية تصل إلى 113 كيلومترا في الساعة.

  • حرائق لوس أنجلوس.. تحذيرات من المستوى الأحمر وسط دمار هائل

وقال أنتوني ماروني رئيس أجهزة الإطفاء في المنطقة "هذه الرياح المصحوبة بجو جاف ستبقي تهديد الحرائق في منطقة لوس أنجليس عند مستوى عال".
 
وبالرغم  من جهود آلاف الإطفائيين لاحتواء النيران، اتسع حريق باسيفيك باليسايدس السبت إلى شمال غرب لوس أنجليس، وبات يهدد وادي سان فرناندو المكتظ بالسكان فضلا عن متحف غيتي وأعماله الفنية التي لا تقدر بثمن.
وأتت الحرائق على أجزاء كاملة من ثاني كبرى المدن الأميركية، مدمّرة "أكثر من 12 ألف" منشأة وهو عدد يشمل الأبنية وكذلك السيارات، على ما أوضحت السلطات.

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وارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية إلى 24 قتيلا، وفق ما أعلنته السلطات الأميركية.

 ويكثف رجال الإطفاء جهودهم  لمكافحة حرائق الغابات التي دمرت آلاف المنازل وأودت بحياة 24 شخصا في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.وذكرت السلطات أنه لا يزال ما لا يقل عن 16 شخصا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة.

 

 

 

المصدر: وكالات
كاليفورنيا
حرائق الغابات
لوس أنجلوس
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