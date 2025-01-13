ألمانيا تسلم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

سلم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الاثنين، أول دفعة من مدافع "هاوتزر" الجديدة من طراز "آر سي إتش 155" إلى أوكرانيا، وذلك بهدف تعزيز سلاح المدفعية.

وقال بيستوريوس في كاسل، حيث تنتج شركة "كيه إن دي إس" نظام الأسلحة هذا "أوكرانيا يمكنها الاعتماد علينا، وهذه هي الإشارة. وألمانيا مستعدة لتحمل المسؤولية في أوروبا".

وتسلم أوليكسي ماكييف السفير الأوكراني، رمزيا، أول مدفع "هاوتزر" من إجمالي 54 مدفعا من المخطط تسليمه لبلاده.

ستبقى الأنظمة الستة الأولى من هذه الأنظمة في البداية في ألمانيا لاستخدامها في تدريب الجنود الأوكرانيين. وقال السفير في إشارة إلى مفاوضات محتملة لإنهاء الأزمة الأوكرانية "لا نحتاج إلى وسطاء، نحن بحاجة إلى حلفاء"، مضيفا أنه "يجب النضال من أجل السلام وأنه من الجيد أن نعرف أن ألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا". تصف الشركة المنتجة لهذه المدافع سلاحها بأنه "أحدث مدفع هاوتزر بعجلات في العالم"، والذي يسمح لأول مرة بإطلاق النار أثناء الحركة.

وبحسب الشركة، يمكن التحكم في البرج عن بعد. وبالتالي، يمكن التحكم فيه أيضا من الخارج.

من المفترض أن يتطلب نظام المدفعية الجديد والآلي إلى حد كبير جنديين اثنين فقط كطاقم.