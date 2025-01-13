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بريطانيا تعلن خطة "لإطلاق إمكانات" الذكاء الاصطناعي

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يعلن خطة لحذب شركات الذكاء الاصطناعي
13 يناير 2025 19:17

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، بجعل المملكة المتحدة "رائدة العالم" في مجال الذكاء الاصطناعي، معلنا خطة عمل تهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين وتعزيز الاقتصاد.
وأوضح ستارمر، في بيان، أنه سيتم تنفيذ 50 اقتراحا "لإطلاق" إمكانات هذه التكنولوجيا بدءا بإنشاء "مناطق نمو للذكاء الاصطناعي". كما سيتم تسريع إصدار تصاريح البناء لإنشاء البنية التحتية ومراكز البيانات.
وقال ستارمر "ستجعل خطتنا بريطانيا رائدة العالم" في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي تكنولوجيا ستحدث "تغييرات مذهلة" في الطب والخدمات العامة والتعليم.
وأضاف الزعيم العمالي في البيان "لكن صناعة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى حكومة تقف معها، ولا تجلس مكتوفة وتترك الفرص تضيع".
وقالت ريتشل ريفز وزيرة المال البريطانية إن الخطة، التي سيقدمها رئيس الوزراء، مصممة لكي تجذب إلى المملكة المتحدة "شركات الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الجديدة" وكذلك من أجل توفير وظائف حديثة.
وحتى الآن، التزمت ثلاث شركات تكنولوجية هي: "فانتاج داتا سنترز" و"كيندريل" و"إن سكيل"، باستثمار 14 مليار جنيه إسترليني (17 مليار يورو) في المملكة المتحدة، ولا سيما لتطوير مراكز تخزين للبيانات، وفق الحكومة.
وبحسب الحكومة، يُفترض أن توفر مشاريع تلك الشركات ما يقرب من 13 ألف فرصة عمل.
وستقع أول "منطقة نمو للذكاء الاصطناعي" في كولهام، قرب جامعة أكسفورد (جنوب شرق إنكلترا).
وجعل ستارمر، الذي تولى السلطة في يوليو الماضي، الانتعاش الاقتصادي أولوية حكومته.

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المصدر: آ ف ب
الذكاء الاصطناعي
كير ستارمر
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