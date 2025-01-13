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عشرات القتلى جراء مجزرة ارتكبها إرهابيون في نيجيريا

هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
13 يناير 2025 19:29

قُتل ما لا يقل عن 40 مزارعا في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا في هجوم نفذه، مساء أمس الأحد، متشددون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أفاد مسؤول حكومي اليوم الاثنين.
وقال عثمان تار مفوض الإعلام بولاية بورنو، في بيان، إن مقاتلين تابعين لتنظيم داعش جمعوا، في وقت متأخر الأحد، عشرات المزارعين في "دومبا" على ضفاف بحيرة تشاد وقتلوهم بإطلاق النار عليهم.
وأوعزت سلطات الولاية إلى القوّات العسكرية، التي تكافح الإرهاب في المنطقة، في "ملاحقة العناصر المتمرّدة والقضاء عليها" في محيط دومبا وفي جيوبهم في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما أفاد المفوّض الإعلامي.
وقد ابتعد المزارعون عن الحدود الأمنية التي رسمتها قوّات الجيش لأنشطة الزراعة والصيد في هذه المنطقة حيث تنتشر الألغام الأرضية وهي "عرضة لهجمات ليلية"، بحسب ما أوضح عثمان تار.
تشكّل منطقة بحيرة تشاد، التي تحيط بضفافها نيجيريا والنيجر والكامرون وتشاد، معقلا لجماعات إرهابية تستخدمها قاعدة لشنّ هجمات في هذه البلدان.
واطلعت وسائل إعلام على "تقرير سرّي للاستخبارات النيجيرية بشأن الهجوم الأخير" أفاد بأن "عدد الضحايا قد يتخطّى مئة قتيل".

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المصدر: آ ف ب
نيجيريا
مجزرة
داعش
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