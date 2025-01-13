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الكرملين: ضرورة وجود ضمانات أمنية لأي اتفاق محتمل مع أوكرانيا

الكرملين: ضرورة وجود ضمانات أمنية لأي اتفاق محتمل مع أوكرانيا
14 يناير 2025 01:41

موسكو (وكالات) 

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أعلن الكرملين، أمس، أن مسألة الضمانات الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا ستكون جزءاً أساسياً من أي تسوية محتملة بين الطرفين المتحاربين. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى مراراً استعداده للتواصل مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن تأمين إنهاء الصراع.
كما قال الكرملين إنه لا توجد استعدادات محددة حتى الآن لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لكنه أضاف أن هناك تفاهماً وإرادة سياسية لعقد هذا الاجتماع. 
وكان مستشار كبير لترامب قال في مطلع الأسبوع: إن من المتوقع إجراء اتصال بين ترامب وبوتين خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
في الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، تقديم حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 140 مليون يورو، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في شرق وجنوب أوكرانيا. 
وقالت المفوضية في بيان صحفي: إن المساعدات تهدف للمساعدة في توفير الطعام وأماكن الإيواء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والحماية خلال فصل الشتاء للأشخاص الأكثر ضعفاً في المناطق التي مزقها النزاع.

الكرملين
روسيا
أوكرانيا
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
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