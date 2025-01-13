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مباحثات لبنانية - أميركية حول مراحل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
14 يناير 2025 01:41

بيروت (الاتحاد)

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بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، مع وفد عسكري أميركي الوضع في الجنوب ومراحل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وفق برنامج الانسحاب المعد لهذه الغاية. 
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن «الرئيس عون بحث مع وفداً عسكرياً أميركياً برئاسة قائد المنطقة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأميركي وضرورة تطويره». وذكر البيان أن المباحثات تركزت على الوضع في الجنوب والإجراءات المعتمدة لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 والتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية ولجنة المراقبة. 
وأضاف أن الوفد ضم رئيس اللجنة التقنية لمراقبة إيقاف إطلاق النار الجنرال جاسبير جيفرز والعديد من الضباط المعاونين. 
وأشار البيان إلى أنه أنضم إلى الوفد الأميركي قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» الجنرال آرولدو لازارو ونائب رئيس لجنة مراقبة إيقاف إطلاق النار الجنرال الفرنسي غيوم بونشان وقائد الجيش اللبناني بالإنابة اللواء الركن حسان عودة مع وفد من ضباط الجيش. 
يذكر أن اللجنة تشكلت بعد التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

جوزيف عون
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة
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