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الأمم المتحدة: مستعدون لدعم سوريا في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية

غير بيدرسن يدلي بتصريح صحافي بعد وصوله إلى دمشق (أرشيفية)
14 يناير 2025 01:41

دمشق (الاتحاد)

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قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إنّ الأمم المتحدة مستعدة لدعم سوريا في مواجهة التحديات خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
وفي بيان نشره بيدرسن، أوضح أنه شارك في «اجتماعات الرياض» حول سوريا، بدعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.
وأعرب بيدرسن عن ترحيبه بالرسالة القوية الداعمة للشعب السوري خلال الاجتماع، والرغبة في مساعدة الحكومة المؤقتة في سوريا خلال هذه المرحلة الحرجة.
وأشار بيدرسن إلى أن الاجتماع ركز على الحاجة إلى عملية انتقال شاملة وموثوقة بقيادة السوريين، إلى جانب التزام دولي حقيقي بدعم الشعب السوري في إدارة عملية الانتقال هذه بطريقة سلمية وإعادة بناء بلده.
وأضاف المبعوث الأممي أنه شدد خلال الاجتماع على استعداد الأمم المتحدة لدعم سوريا والشعب السوري في مواجهة هذه الفرصة والتحدي التاريخيين.

سوريا
الأمم المتحدة
جير بيدرسن
دمشق
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