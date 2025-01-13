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أوسلو تستضيف اجتماعاً دولياً غداً حول حل الدولتين

أوسلو تستضيف اجتماعاً دولياً غداً حول حل الدولتين
14 يناير 2025 01:41

أوسلو (وكالات)

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أعلنت وزارة الخارجية النروجية، أمس، أن أوسلو ستستضيف، غداً الأربعاء، الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يصل إلى أوسلو رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ومفوض وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، النرويجي تور وينيسلاند.
وسيكون هذا الاجتماع الثالث لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين»، الذي أُعلن عن إنشائه في سبتمبر الفائت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبيَّن وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيدي، في بيان: «إذا كان علينا أن نواصل العمل لإنهاء الحرب، فيجب علينا أيضاً العمل من أجل حل دائم للصراع يضمن تقرير المصير والأمن والعدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين». وأضاف «هناك دعم واسع النطاق لحل الدولتين، ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لجعله حقيقة واقعة».
ومن المتوقع أن يحضر ممثلون عن أكثر من 80 دولة ومنظمة، بينما لم يتم الإعلان عن أي مشاركة إسرائيلية رسمية.

أوسلو
النرويج
إسرائيل
فلسطين
الأمم المتحدة
الأونروا
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