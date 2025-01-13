إسرائيل تفرج عن 500 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية

رام الله (الاتحاد)

أعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقاً يقضي بالإفراج عن 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية لسداد مستحقات الكهرباء والوقود لإسرائيل.

جاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بوساطة أميركية، بهدف استخدامه كإطار لتحرير أموال أخرى محتجزة.

وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية هذه العائدات وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهرياً وفق اتفاقيات التسعينيات، إلا أن إسرائيل أوقفت تحويل جزء منها عقب هجوم 7 أكتوبر 2023.

وتسبب هذا القرار في رفض السلطة الفلسطينية تسلم أي عائدات، مما أدى إلى أزمة مالية شديدة، وعجز عن دفع رواتب الموظفين.

وفي يناير الماضي، تم تحويل جزء من الأموال إلى النرويج كوديعة للإفراج عنها لاحقاً، لكن الاعتراف النرويجي بفلسطين أدى إلى إنهاء هذا الترتيب وتجميد الأموال.

وينص الاتفاق الجديد على استخدام الأموال المحتجزة لسداد ديون الكهرباء والوقود، مما حسّن موقف السلطة الفلسطينية أمام البنوك، وسهّل طلب قروض مستقبلية.

كما ستستخدم الأموال المفرج عنها لتغطية مدفوعات قادمة، فيما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن الاتفاق أدى إلى تسوية ديون بقيمة 544 مليون دولار.