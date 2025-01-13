الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات طبية لتعزيز قدرة مستشفيات غزة

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وسلمت عملية «الفارس الشهم 3» مستشفيات جنوب قطاع غزة دفعة جديدة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية، لتعزيز قدرات المستشفيات في مواجهة التحديات الصحية الحرجة الناتجة عن الأوضاع الراهنة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للأهالي في مختلف مناطق القطاع.

وشملت المساعدات أجهزة طبية، أدوية وعلاجات متنوعة، ومستلزمات طبية ضرورية، كانت قد وصلت إلى غزة ضمن قافلة شاملة تتضمن 30 شاحنة مساعدات، على مراحل لدعم المستشفيات، ومواصلة تقديم العلاج للمصابين والمرضى في قطاع غزة.

وأكد حمد النيادي، رئيس البعثة الإماراتية في قطاع غزة، أن المساعدات التي تُقدّم تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وحرصاً على تعزيز الروابط العميقة بين الشعبين.

وأضاف النيادي: «تسعى دولة الإمارات باستمرار إلى دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهونها، مع تأكيد مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم».

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للقطاع الصحي والمستشفيات في قطاع غزة، حيث قدمت خلال الأشهر الماضية عدداً من الإسعافات والأجهزة الطبية، وسيرت عشرات القوافل المحملة بمختلف أنواع الأدوية والأجهزة، حيث قدمت آلاف الأطنان من المساعدات الطبية، إلى جانب المساهمة في إعادة تأهيل وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت خلال الحرب.

وفي السياق، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على 295 عائلة نازحة في مخيم رفح بمنطقة «مواصي رفح»، لمساندتهم وحمايتهم في ظل برد الشتاء القارس.

كما تم توزيع كسوة شتوية على 291 أسرة نازحة في مخيم «أرض أبو الحصين» بمنطقة دير البلح، لمساندتهم وحمايتهم في ظل برد الشتاء القارس.

وتم توزيع أغطية شتوية على الأسر كافة في مخيم «الفرقان» في دير البلح البالغ عددها 750 أسرة.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة من خلال تلبية احتياجات النازحين الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء، بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية، كما تقدم العملية خدمات طبية متكاملة عبر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، إضافة إلى دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية، مما يساهم في تعزيز قدراتها في ظل العجز الكبير الذي تعانيه المنظومة الصحية في القطاع.