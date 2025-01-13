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تحذيرات من أزمة إنسانية تهدد مليون نازح في خان يونس

أطفال نازحون يحاولون الحصول على مياه في خان يونس (أ ف ب)
14 يناير 2025 01:41

غزة (الاتحاد)

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حذر مسؤول فلسطيني، أمس، من تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، بسبب توقف آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه جراء نفاد الوقود. 
وقال المتحدث باسم بلدية خان يونس، صائب اللقان: «إن توقف آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه يهدد حياة مليون نازح ومقيم في خان يونس». 
وأضاف أن «هذا التوقف الشامل للخدمات يأتي في ظل دخول المنخفضات الجوية وموجات البرد القارس، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعانيها أكثر من مليون ومئة ألف نسمة من السكان والنازحين». 
وأوضح اللقان أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المدينة، داعياً الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لتوفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل الخدمات الحيوية.
وتحت وطأة هذا الواقع المرير، يعاني مئات الآلاف من النازحين في منطقة «المواصي» غرب خان يونس، غالبيتهم ممن عادوا إلى عمق المدينة ويقيمون في خيام أو منازل ومدارس معظمها محطمة بفعل الهجمات الإسرائيلية، في محاولات للتكيف مع الواقع. 
وتعرضت خان يونس، التي تصنف بأنها ثاني كبرى مدن قطاع غزة، إلى عملية عسكرية برية إسرائيلية واسعة النطاق، استمرت 4 أشهر العام الماضي. 
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فإن أكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في مراكز الإيواء المؤقتة بفعل الحرب، بينهم نحو نصف مليون يقيمون في مناطق معرضة لمخاطر الفيضانات وبحاجة ماسة إلى مأوى لائق.
أمنياً، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أمس، أن مدينة غزة واجهت يوماً صعباً جداً بسبب عمليات القصف والقتل التي لم تتوقف منذ فجر أمس.
وأشارت مصادر طبية إلى سقوط أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى في مدينة غزة لوحدها.
في السياق نفسه، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 46.584 قتيلاً و109.731 مصاباً، وأشارت إلى ارتكاب مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منها 19 قتيلاً و71 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

فلسطين
خان يونس
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