ترامب يهدد بشن حروب تجارية عبر زيادة الرسوم الجمركية

شعبان بلال (القاهرة)

توقع خبراء ومحللون سياسيون أن يتبنى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، نهجاً تصعيدياً يقوم على فرض رسوم جمركية مرتفعة وإجراءات حمائية صارمة، خاصة مع تصريحاته المتكررة خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه، بشأن السياسات التي سيتبعها لتصحيح الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة.

ويسعى ترامب إلى سياسة جمركية جديدة، في محاولة لإعادة هيكلة علاقات بلاده التجارية، وسط مخاوف من تهديد هذه السياسات للتجارة العالمية والاقتصاد الدولي.

وأوضح المحلل السياسي الأميركي توت بيلت أن ترامب في هذه المرحلة يشير فقط إلى أنه سينفذ التعريفات الجمركية. وبموجب القانون الأميركي، يتعين عليه أن يثبت أن الرسوم الجمركية ضرورة للأمن القومي، وهذا يتطلب عادةً إجراء تحقيق. لذلك، حتى لو كان سيحاول، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل تنفيذ هذه التعريفات.

وقال توت بيلت، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إنه لهذا تعد هذه الإجراءات مجرد تكتيك تفاوضي في هذه المرحلة، حيث يفضل ترامب إبرام صفقة جديدة مع بعض الدول حتى يتمكن من الظهور وكأنه منتصر في الحروب التجارية.

من جانبها، ذكرت المحللة السياسية الأميركية إيرينا تسوكرمان أن ترامب ربما يستخدم التهديد بشن حرب تجارية لإجبار الدول، التي لديها أعلى مستويات صادرات إلى الولايات المتحدة، على خفض التعريفات الجمركية على البضائع الأميركية، لافتة إلى أن رفع الرسوم الجمركية لن يؤدي إلى استعادة القاعدة الصناعية في الولايات المتحدة ولن يخلق ظروفاً مواتية لتجارتها.

وأوضحت إيرينا تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لا تقوم أي دولة بإزالة الرسوم الجمركية من جانب واحد دون أن تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه، لأن التعريفة الجمركية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، وتقلل خيارات المستهلكين، وتزيد خطر المواجهة أو التوترات السياسية مع الدول الأخرى التي من المرجح أن تعيد توجيه أعمالها إلى أماكن أخرى، وتحد من دخول البضائع الأميركية.

في السياق ذاته، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل أن ترامب سيقوم بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من دول عدة، في مقدمتها الصين، والمكسيك وكندا، وأن هذا الأمر دعا رئيس الوزراء الكندي السابق، لمقابلة ترامب لتجنب أزمة بين البلدين. وفي حالة المكسيك، يربط ترامب الموضوع بقضية الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية التي يعتبر أن المكسيك سببها.

وأوضح نبيل ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تلك الدول قد تفرض رسوماً جمركية مرتفعة على بعض وارداتها من السلع الأميركية، ما قد يؤدي إلى حرب تجارية وحالة من الركود في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه في حال تأثر الاقتصاد الأميركي بشكل كبير جراء التعريفات الجمركية المرتفعة، فسوف تحاول إدارة ترامب إيجاد بديل لهذه السلع والخدمات إما عن طريق استيرادها من دول أخرى أو تصنيعها محليا لدعم القاعدة الصناعية الأميركية.