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كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً غير محدد باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً غير محدد باتجاه بحر اليابان
14 يناير 2025 10:27

أعلنت القوات المسلّحة الكورية الجنوبية أنّ كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء مقذوفاً غير محدّد باتجاه بحر اليابان المعروف أيضاً باسم بحر الشرق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنّ "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدّد باتّجاه بحر الشرق".
ويأتي إطلاق هذا المقذوف بعد أسبوع واحد فقط من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي جديداً.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يومها إنّ بلاده اختبرت بنجاح "صاروخاً بالستياً متوسط المدى فرط صوتي".
ويصنّف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن ستة آلاف كلم في الساعة، أي ما يزيد بخمس مرات عن سرعة الصوت.

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المصدر: وكالات
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