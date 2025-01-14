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واشنطن تستعد لتنصيب دونالد ترامب

سياج أمني يحيط بمبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن، الولايات المتحدة
14 يناير 2025 20:00

تستعد واشنطن لتنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وذلك بإقامة سياج أمني مؤقت أسود يمتد لمسافة 48 كيلومترا، ونشر 25 ألف فرد شرطة ونقاط تفتيش أمنية للتعامل مع مئات الآلاف ممن سيشهدون تنصيبه.
ويؤدي ترامب اليمين يوم الاثنين، المقبل على درجات مبنى الكونجرس الأميركي ليتبع ذلك مسيرة احتفالية حتى البيت الأبيض بعد عطلة نهاية أسبوع ستشهد تجمعات واحتفالات لأنصار الجمهوريين.
سيتم إغلاق جزء كبير من وسط مدينة واشنطن، يمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات من البيت الأبيض إلى مبنى الكونجرس، أمام حركة المركبات، مع إغلاق نقاط الدخول بحواجز خرسانية وشاحنات قمامة وعناصر أخرى.
وقال مسؤولون إن السياج الأسود الذي يبلغ طوله 48 كيلومترا وارتفاعه مترين سيكون أطول سياج يتم إقامته على الإطلاق في واشنطن وإنه صُمم ليكون غير قابل للتسلق. وسيعمل على تكثيف الوجود الأمني نحو 7800 جندي من الحرس الوطني و4000 شرطي مستدعى من أقسام الشرطة الأخرى بأنحاء الولايات المتحدة.
 
 
 

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الولايات المتحدة
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دونالد ترامب
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