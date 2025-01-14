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«الجامعة» تؤكد دعم لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط (أرشيفية)
15 يناير 2025 02:21

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، مواصلة الجامعة القيام بالدور المنوط بها تجاه دعم لبنان، وتطلعها للعمل والتعاون مع قيادته الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار له، وكل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية. جاء ذلك في بيان لأبو الغيط عقب زيارته أمس الأول إلى لبنان بهدف تهنئة الرئيس اللبناني جوزيف عون، بمناسبة توليه رئاسة البلاد. ولفت في هذا الصدد إلى أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات ملموسة نحو الوفاء بالمتطلبات الشعبية، بحيث تضع لبنان على الطريق الصحيح للتعافي، وتجعله بمنأى عن أي تجاذبات وصراعات خارجية، وتعزز علاقاته مع محيطه العربي على أسس سليمة. وأعرب أبو الغيط عن تمنياته للرئيس عون بكل التوفيق في قيادة دفة لبنان، وأن يكون عهد جديد مليء بالأمل لما يحظى به من ثقة شعبية وكفاءة ووطنية، مثنياً في هذا الإطار على خطاب القسم الذي ألقاه عون أمام البرلمان، باعتباره يؤسس لعهد جديد يستحقه هذا البلد وشعبه بعد طول معاناة وأزمات. وذكر البيان أن أبوالغيط التقى، خلال الزيارة، بكل من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث أكد، خلال تلك اللقاءات، أن لدى لبنان اليوم فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تعيد له عافيته ولشعبه الثقة بنخبة الحكم، كما تحقق له انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مفهوم سيادة الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها، وتفعيل دورها.

جامعة الدول العربية
أحمد أبوالغيط
لبنان
جوزيف عون
مجلس النواب اللبناني
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