مصر: مستعدون لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة

القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، استعداد بلاده، حينما تحين الظروف بعد وقف إطلاق النار في غزة، لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالقطاع.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع وزير خارجية لوكسمبورج زافيير بيتل: «حان الوقت لتوافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة»، لافتاً إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها العدوان على غزة.

وشدد الوزير المصري على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بين البلدين، ورحب عبدالعاطي بتعيين سفير للوكسمبورج لدى القاهرة، لأول مرة. بدوره، أكد وزير خارجية لوكسمبورج أن الوضع في قطاع غزة صعب، ويجب أن نرسي السلام في المنطقة، معلناً تأييد بلاده حل الدولتين، وحق الفلسطينيين في العيش بسلام، وأكد أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لها دور كبير في فلسطين، معلناً الاستمرار في دعمها.