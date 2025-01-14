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الأردن: قافلة مساعدات من 120 شاحنة تتجه للقطاع

الأردن: قافلة مساعدات من 120 شاحنة تتجه للقطاع
15 يناير 2025 02:21

عمان (الاتحاد)

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أعلن الأردن، أمس، إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة، مكونة من 120 شاحنة، شهد عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني تجهيزها، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بالقطاع عقب حرب إسرائيلية مستمرة منذ 466 يوماً.
وذكر الديوان الملكي، في بيان، أن الملك عبد الله شهد، خلال زيارته لمستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية، «تجهيز أكبر قافلة مساعدات متوجهة إلى قطاع غزة، حتى الآن».
وأوضح أن القافلة مكونة من 120 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية وطبية، وهي القافلة رقم 140 المتجهة إلى القطاع منذ بدء الحرب الحالية. فيما نشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» على حسابها بمنصة «إكس» مقطعاً مصوراً لتحرك القافلة.
في غضون ذلك، حذرت بلدية خان يونس جنوب غزة، أمس، من كارثة بيئية وصحية جراء توقف خدماتها الحيوية إثر نفاد الوقود، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة بالقطاع.
وقال مسؤول الإعلام بالبلدية صائب اللقان: إن خدمات البلدية متوقفة منذ الاثنين الماضي جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي. وأضاف: «توقف الخدمات بات يهدد أكثر من 1.1 مليون نازح ومقيم في خان يونس، لا سيما في المناطق الغربية من المدينة والأحياء المعروفة بالمواصي، حيث يعيشون ظروفاً قاسية نتيجة الاكتظاظ وغياب الخدمات الأساسية».

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