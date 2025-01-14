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«الفارس الشهم 3» تغيث نازحي غزة من برد الشتاء

جانب من توزيع كسوة شتوية على أطفال قطاع غزة (من المصدر)
15 يناير 2025 02:22

غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
ووزعت عملية «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على مبتوري الأطراف في مركز الأطراف الصناعية بشمال قطاع غزة، لمساندتهم وحمايتهم في ظل برد الشتاء القارس.
وفي مخيم «الكوفية» بمواصي خانيونس، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على 195 عائلة نازحة، كما قاموا بتوزيع الكسوة الشتوية على جميع العائلات النازحة في مخيم «الرشيد»، والتي استفاد منها 104 أسر، لدعمهم ومنحهم الدفء في ظل الظروف الجوية الحالية.
وفي إطار الالتزام الثابت لدولة الإمارات بإغاثة سكان قطاع غزة، سلمت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس الأول، مستشفيات جنوب قطاع غزة دفعة جديدة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية، لتعزيز قدرات المستشفيات في مواجهة التحديات الصحية الحرجة الناتجة عن الأوضاع الراهنة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للأهالي في مختلف مناطق القطاع.
شملت المساعدات أجهزة طبية، وأدوية وعلاجات متنوعة، ومستلزمات طبية ضرورية، كانت قد وصلت إلى غزة ضمن قافلة شاملة تتضمن 30 شاحنة مساعدات، على مراحل لدعم المستشفيات، ومواصلة تقديم العلاج للمصابين والمرضى في القطاع.

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جانب من توزيع كسوة شتوية على أطفال قطاع غزة (من المصدر)
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