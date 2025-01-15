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رجال الإطفاء في كاليفورنيا يواجهون تهديد الأعاصير النارية

رجال الإطفاء في كاليفورنيا يواجهون تهديد الأعاصير النارية
15 يناير 2025 11:24

في الوقت الذي يواجه فيه رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية تحديات كبيرة بالفعل، قد يتعين عليهم أيضا التعامل مع الأعاصير النارية، وهي ظاهرة نادرة ولكن خطيرة.

وحذرت هيئة الطقس الوطنية الثلاثاء من أن مزيج الرياح القوية والأجواء شديدة الجفاف خلق "وضعاً خطراً على نحو خاص" حيث يمكن أن تتوسع أي حرائق جديدة بشكل مفاجئ.

ولم تذكر التحذيرات، التي تمتد حتى يوم الأربعاء، الأعاصير النارية، لكن عالم الأرصاد الجوية تود هول قال إن الأعاصير النارية ممكنة بالنظر إلى الظروف المتطرفة.

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وتعرف مجموعة التنسيق الوطنية لحرائق الغابات الإعصار الناري بأنه "عمود دوار من الهواء الساخن والغازات الصاعدة من الحريق، حاملة معها الدخان والحطام واللهب"، وتوضح أن الدوامات الكبيرة "لها شدة تعادل الإعصار الصغير".


ويمكن للأعاصير النارية أن تزيد من شدة الحرائق عن طريق سحب الهواء.

المصدر: وكالات
كاليفورنيا
الحرائق
حرائق الغابات
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