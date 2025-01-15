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روسيا.. توجيه الاتهام إلى27 شخصاً في قضية هجوم كروكوس الإرهابي

روسيا.. توجيه الاتهام إلى27 شخصاً في قضية هجوم كروكوس الإرهابي
15 يناير 2025 16:37

وجهت لجنة التحقيق الروسية، اتهامات إلى 27 شخصاً، بشأن الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو العام الماضي.

وقال ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق الروسية في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إن الهجوم الإرهابي على مبنى قاعة الحفلات الموسيقية بالمركز التجاري ، كروكوس سيتي هول بضواحي موسكو، كان أخطر حادثة وأكثرها مأساوية في العام الماضي، حيث قُتل 146 شخصاً، فيما حدد قسم التحقيقات الرئيسي 27 متهماً في هذه القضية.

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ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" التجاري بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو مساء الجمعة 22 مارس 2024، حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى، وقاموا بهجوم مسلح وأطلقوا النار على الموجودين، قبل بَدْء حفل لفرقة موسيقية روسية في قاعة الحفلات الموسيقية بالمركز، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق، وسقط 146 شخصاً ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: وام
روسيا
هجوم
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