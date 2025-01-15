الأربعاء 15 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الأوغندي: الإمارات شريك اقتصادي قوي لأوغندا

الرئيس الأوغندي: الإمارات شريك اقتصادي قوي لأوغندا
15 يناير 2025 18:51

أكد فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، على قوة العلاقات الاقتصادية بين كل من الإمارات وأوغندا، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين من خلال توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات والقطاعات.

وقال فخامته، في تصريحات على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تأتي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، إن كلا البلدين تربطهما علاقة متينة مبنية على رؤى مشتركة، مشيرا إلى الدور الريادي الذي تلعبه الأحداث العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات في تعزيز العمل المناخي الدولي ومكافحة التحديات المترتبة عليها، فيما أثنى على فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 الحافلة بالمناقشات الثرية.

أخبار ذات صلة
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً

واستعرض الرئيس الأوغندي، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، رحلة جمهورية أوغندا في الاقتصاد الأخضر، منوها بأهمية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة العادلة والمنصفة للجميع لحماية الكوكب والشعوب.

المصدر: وام
أوغندا
الإمارات
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة
اليوم 19:40
عجمان يتفوق على العين بـ «رباعية»
الرياضة
عجمان يتفوق على العين بـ «رباعية»
اليوم 19:36
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
الرياضة
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
اليوم 19:30
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً
اليوم 19:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس في الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً
اليوم 19:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©