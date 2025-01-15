الرئيس الأوغندي: الإمارات شريك اقتصادي قوي لأوغندا

أكد فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، على قوة العلاقات الاقتصادية بين كل من الإمارات وأوغندا، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين من خلال توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات والقطاعات.

وقال فخامته، في تصريحات على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تأتي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، إن كلا البلدين تربطهما علاقة متينة مبنية على رؤى مشتركة، مشيرا إلى الدور الريادي الذي تلعبه الأحداث العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات في تعزيز العمل المناخي الدولي ومكافحة التحديات المترتبة عليها، فيما أثنى على فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 الحافلة بالمناقشات الثرية.

واستعرض الرئيس الأوغندي، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، رحلة جمهورية أوغندا في الاقتصاد الأخضر، منوها بأهمية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة العادلة والمنصفة للجميع لحماية الكوكب والشعوب.