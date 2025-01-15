الخميس 16 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السعودية وروسيا: ضرورة إقامة حوار سوري شامل

السعودية وروسيا: ضرورة إقامة حوار سوري شامل
16 يناير 2025 02:13

الرياض (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تدعو لتوفير مستقبل سلمي ومستقر لليمنيين
الأمم المتحدة:  ندعم عملية سياسية تشمل كل السوريين

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، هاتفياً الوضع في سوريا، وأكدا ضرورة إقامة حوار سوري شامل.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: «في 15 يناير، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا».
وتابع البيان: «أكد الوزيران ضرورة إقامة حوار سوري سوري شامل بمشاركة كل القوى السياسية والمجموعات العرقية والطائفية، فضلاً عن كل اللاعبين الخارجيين الذين يدعمون الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها».

السعودية
روسيا
سوريا
سيرغي لافروف
فيصل بن فرحان
الرياض
آخر الأخبار
نواف سلام يصافح جوزيف عون بالقصر الرئاسي في بعبدا (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان.. بدء الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة
اليوم 02:13
خلال عملية ترحيل من سواحل اليمن في اتجاه القرن الأفريقي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لتوفير مستقبل سلمي ومستقر لليمنيين
اليوم 02:13
فولكر تورك متحدثاً خلال مؤتمر صحفي في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة:  ندعم عملية سياسية تشمل كل السوريين
اليوم 02:13
السعودية وروسيا: ضرورة إقامة حوار سوري شامل
الأخبار العالمية
السعودية وروسيا: ضرورة إقامة حوار سوري شامل
اليوم 02:13
عمار النعيمي خلال زيارته متحف «ثقافة الكنوز المنسوجة» (وام)
التعليم والمعرفة
عمار النعيمي يزور متحف «ثقافة الكنوز المنسوجة» للسجاد اليدوي
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©