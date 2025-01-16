حرائق لوس انجليس تستعر جراء رياح قوية

واجه رجال الإطفاء في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية رياحاً قوية وجافة مما أدى إلى تأجيج حريقين هائلين أرعبا المدينة طوال ثمانية أيام.



وحث المسؤولون السكان على البقاء في حالة تأهب والاستعداد للإخلاء في أي وقت مع توقع استمرار الرياح حتى بعد ظهر الخميس.



ولا يزال حوالي 6.5 مليون شخص تحت تهديد حرائق خطيرة، بعد أن التهمت النيران منطقة بحجم واشنطن العاصمة تقريباً، مما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل حتى الآن، وفقاً للبيانات الرسمية.



وتسببت الحرائق في إتلاف وتدمير أكثر من 12 ألف منزل ومنشآت أخرى، وأجبرت ما يصل إلى 200 ألف شخص على النزوح.





