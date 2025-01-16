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الرئيس الأميركي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جو بايدن
16 يناير 2025 11:37

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، باتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض من واشنطن الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأميركي رسمياً، أنه بعد أشهر عديدة من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة، وكل من مصر وقطر، توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، معلناً أن هذا الاتفاق سيوقف القتال في غزة، ويزيد من كمية المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة المدنيين الفلسطينيين إليها، ويعيد في الوقت نفسه الرهائن إلى كنف عائلاتهم بعد أكثر من خمسة عشر شهراً في الأسر.

 

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التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وقال الرئيس الأميركي، إن الخطوط العريضة والمحددة لهذه الخطة وضعت يوم 31 مايو 2024، وأقرها بعد ذلك مجلس الأمن الدولي بالإجماع.

ونوه بأنه وبفضل الدبلوماسية الأميركية الحثيثة والمثابرة، لم تتوقف جهوده الدبلوماسية يوماً عن محاولة إبرام هذا الاتفاق، مشدداً على أهمية إنهاء القتال الذي بدء منذ فترة طويلة، والعمل على بدء بناء السلام والأمن.

المصدر: وام
الرئيس الأميركي
جو بايدن
غزة
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