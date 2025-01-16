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الرئيس اللبناني يتلقى دعوة لزيارة الأردن

الرئيس اللبناني يستقبل وزير الخارجية الأردني
16 يناير 2025 18:48

تلقى الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، دعوة من عبد الله الثاني، ملك الأردن لزيارة المملكة، نقلها إليه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
واستقبل الرئيس عون، وزير الخارجية الأردني الذي نقل له، خلال اللقاء، "تهاني العاهل الأردني وتمنياته له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة وسلمه رسالة خطية".
وقال العاهل الأردني، في الرسالة "إنني إذ أعبر لكم عن بالغ الاعتزاز بعلاقات الأخوة المتينة التي تربط بين بلدينا، لأؤكد الحرص على المضي قدما في توطيدها وتعزيزها في شتى الميادين".

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وأضاف: "وحرصا منا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، فإنه يسرنا أن نوجه الدعوة لفخامتكم، لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية هذا العام، وفي الوقت الذي ترونه مناسبا، إذ إن هذه الزيارة ستشكل فرصة للنهوض بمستويات التعاون بين بلدينا، وبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وحمل الرئيس عون الوزير الصفدي "شكره إلى العاهل الأردني على التهنئة والدعوة، واعدا بتلبيتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة".
وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والدعم الذي يقدمه الأردن للبنان في المجالات كافة. كما بحث الطرفان "الأوضاع في غزة بعد الإعلان عن الاتفاق الجديد".
وقال الوزير الصفدي، في تصريح للصحفيين "موقفنا في المملكة هو أننا نقف إلى جانب أمن لبنان واستقراره وسيادته".
وتابع الصفدي "نثق بالقيادة اللبنانية وقدرات الشعب اللبناني ليستعيد لبنان دوره، وتستعيد بيروت ألقها عاصمة الحضارة والاستنارة والاستقرار في المنطقة".
وعن إمكانية أن تساعد الأردن في عملية إعادة الإعمار في لبنان، قال الصفدي "الأردن سيقوم بدوره بالتأكيد في هذا المجال"، مضيفا "كنا بدأنا النقاش حول تزويد الأردن لبنان بالكهرباء، والنقاش ما زال مستمرا، وسنرى الكثير من هذا التعاون".

المصدر: د ب أ
جوزيف عون
لبنان
الأردن
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