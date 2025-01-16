الكرملين يرد على اتهامات من بولندا

رد الكرملين، اليوم الخميس، على اتهامات من بولندا لروسيا بالتخطيط "لأعمال إرهابية" عن طريق الجو.

وقالت الرئاسة الروسية إن اتهامات رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن روسيا خططت "لأعمال إرهابية" بطريق الجو ضد بولندا ودول أخرى لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وأكد توسك هذا الأمر، أمس الأربعاء، بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة البولندبة وارسو، مشيرا على ما يبدو إلى طرود انفجرت في مستودعات لوجستية في أوروبا.

وردا على تصريحات توسك، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "هذه المزاعم ضد روسيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف "بولندا معروف عنها توجيه مثل هذه الاتهامات".