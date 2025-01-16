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"الصحة العالمية" تطلب 1,5 مليار دولار لمواجهة أزمات "غير مسبوقة"

تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
16 يناير 2025 21:05

طلبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، 1,5 مليار دولار أميركي لدعم أنشطتها في العام 2025 في ظلّ "أزمات صحية عالمية غير مسبوقة".
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "هذه السنة، تسعى منظمة الصحة العالمية إلى حشد 1,5 مليار دولار لدعم عملها الحيوي في حالات الطوارئ التي نشهدها وللاستجابة للأزمات الجديدة على وجه السرعة".
وأضاف "من دون تمويل ملائم ومستدام، سيتعيّن علينا مواجهة المعضلة المستعصية القاضية بتحديد من سيتلقّى الرعاية ومن لن يتلقّاها".
ومن شأن هذا المبلغ أن يساعد على مواجهة "الأزمات الصحية العالمية غير المسبوقة" المرتبطة بالنزاعات والاختلال المناخي والأوبئة ونزوح السكان، وفق ما جاء في بيان للمنظمة.
وبحسب غيبرييسوس، فإنّ حالات الطوارئ باتت تتكاثر و"لم تعد حالات معزولة أو عرضية" بل إنها بالعكس "لا تتوقّف وتتداخل وتشتدّ".
وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية التي لها مكاتب في أكثر من 150 بلدا، فإنّ 305 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية طارئة.
لكن "في ظلّ هذه الحاجات المتزايدة، نواجه تحدّيا آخر مع هوّة تزداد عمقا بين التمويل والمساعدة الإنسانية"، بحسب المدير العام للمنظمة.
وأوضح غيبرييسوس أنّ "منظمة الصحة العالمية لا يمكنها لوحدها الوقوف في وجه التحدّيات الهائلة التي تواجهنا. نحن بحاجة إلى وقوف الأسرة الدولية إلى جانبنا، وأنا اليوم هنا لأطلب منكم مواصلة دعمنا".

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