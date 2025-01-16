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بلينكن يعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطينيون يصطفون للحصول على الغذاء في قطاع غزة
16 يناير 2025 21:18

علّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أعلن عن التوصل إليه أمس الأربعاء.
وأعلن بلينكن أنه "واثق" من أنّ اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ تنفيذه، الأحد، كما هو مقرر.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي في واشنطن "أنا واثق وأتوقع أنّ التنفيذ سيبدأ، كما قلنا، يوم الأحد".
ودعت مصر، في وقت سابق اليوم الخميس، إلى البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع الالتزام بتنفيذ مراحله في مواعيدها وزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل آمن وفعال.
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان "على الأهمية البالغة للبدء، دون تأخير، في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.. وضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها".

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المصدر: وكالات
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