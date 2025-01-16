"الصحة العالمية": إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلب المليارات

أعلن ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب 10 مليارات دولار أميركي على الأقل خلال الأعوام المقبلة.

وقال بيبركورن، في مؤتمر صحافي، إن تقييما أوليا أظهر أنّ الأمر يتطلب "أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال أول عام ونصف، وعشرة مليارات دولار خلال خمسة إلى سبعة أعوام".

وأضاف "لم أتفاجأ" بذلك، لأن "الاحتياجات ضخمة".

وتابع "نعلم جميعا أنّ الدمار في غزة هائل، ولم أرَ مثله في أيّ مكان آخر في حياتي"، معتبرا أنّ إعادة الإعمار "مسؤولية جماعية للدول الأعضاء" في منظمة الصحة العالمية و"شركاء".

من جهته، أكّد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أنّ "أقلّ من نصف مستشفيات غزة تعمل".

وقال إنّ الاتفاق، المُعلن عنه أمس الأربعاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن "هو تقريبا أفضل خبر كنّا نأمله في بداية العام الجديد".

ينص الاتفاق، الذي يفترض أن يبدأ سريانه الأحد، في مرحلته الأولى على وقف النار وإطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن ألف معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.