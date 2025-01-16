أوكرانيا تدلي بتصريح بشأن الإنتاج العسكري

قالت أوكرانيا إنها وسعت إنتاجها الدفاعي بشكل كبير خلال العام الماضي رغم استمرارالأزمة الحالية.

وأعلن هيرمان سميتانين، الوزير المسؤول عن الدفاع "أُنتج ما يقرب من 2,5 مليون قذيفة هاون ومدفعية ونفس الكمية من الذخيرة للطائرات المسيرة بشكل خاص".

وأضاف سميتانين أنه تم تحسين المنتجات الحالية وإضافة منتجات جديدة.

وأضاف أنه، مقارنة بعام 2023، زاد الإنتاج الدفاعي ستة أضعاف في المجمل.

وأوضح سميتانين أن الهدف هو إنتاج 3000 صاروخ و30 ألف طائرة مسيرة بعيدة المدى في العام الحالي.

يشار إلى أن نحو ثلث الأسلحة، التي يستخدمها الجيش، هي بالفعل من الإنتاج المحلي. وقد صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بذلك في وقت سابق.

ووفقا لزيلينسكي، فإن نحو 40% من الأسلحة المستخدمة حاليا تأتي من الولايات المتحدة، مع ما يقرب من 30% أخرى من الدول الأوروبية.