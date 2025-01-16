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«الصحة العالمية»: اتفاق الهدنة يوفر فرصة لإجلاء طبي سريع من قطاع غزة

امرأة وطفلتاها يبكون والدهم في مخيم جنين (أ ف ب)
17 يناير 2025 01:57

غزة (الاتحاد)

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تأكيدات عربية ودولية على ضرورة تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» يوفر فرصة لعمليات إجلاء طبي سريع من قطاع غزة. وأفاد غيبريسوس، في منشور على منصة «إكس»، أمس، أنه تم إجلاء 12 مريضاً من غزة إلى ألبانيا وفرنسا والنرويج ورومانيا لتلقي رعاية طبية خاصة، معرباً عن امتنانه لهذه الدول وآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «اتفاق وقف إطلاق النار يوفر فرصة للإجلاء الطبي السريع لأكثر من 12 ألف شخص إلى خارج غزة».
وتابع: «نأمل أن يستمر الاتفاق، لأن حياة الناس تعتمد عليه»، مردفاً بالقول: «السلام هو أفضل علاج».
ويوجد في قطاع غزة عشرات الآلاف من المصابين الفلسطينيين الذي طالهم القصف الإسرائيلي، ويفتقرون للعلاج والرعاية الطبية بسبب تدمير إسرائيل للمنظومة الصحية. 
وأعلن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن أمس أن إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلب 10 مليارات دولار على الأقل خلال الأعوام المقبلة.

منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
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