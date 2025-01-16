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الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إلى غزة بقيمة 120 مليون يورو

أطفال ينتظرون للحصول على طعام في دير البلح (أ ف ب)
17 يناير 2025 01:57

بروكسل (الاتحاد)

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أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية لغزة خلال العام الجاري بقيمة 120 مليون يورو.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن يبعث أملاً المنطقة في أمس الحاجة إليه، ولكن الوضع الإنساني في غزة ما زال قاتماً». وأضافت المفوضية أنه سوف يتم توجيه المساعدات للغذاء والمياه والرعاية الصحية ودعم الصرف الصحي والمساعدة فيما يتعلق بأماكن الإيواء. 
وجاء في بيان صحفي أن «الاتحاد الأوروبي سوف يعمل بصورة وثيقة مع الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية الشريكة لضمان التوصيل السريع للمساعدات». وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي تعهدت المفوضية بتقديمها لغزة منذ 2023 أكثر من 450 مليون يورو. 
وفي السياق، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، ضرورة السماح لطواقم الصليب الأحمر الدولي بإدخال مواد الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.
جاء ذلك خلال لقاء عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، بحضور رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية يونس الخطيب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «وفا».

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