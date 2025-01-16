فرنسا تعقد مؤتمراً بشأن سوريا في 13 فبراير

باريس (وكالات)

أعلن قصر الإليزيه أمس، أن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 فبراير المقبل. وذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الزعيمين ناقشا الوضع في سوريا.

وأضاف البيان: «كرّر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل، والذي يحترم حقوق جميع السوريين».

وفي سياق آخر، غادرت أمس، أول عودة طوعية للاجئين السوريين المقيمين في بلجيكا. وأفادت خدمات اللجوء البلجيكية بوجود اهتمام متزايد بين السوريين بالعودة إلى بلادهم. وأوضحت نيكول دي مور، وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة، أن مكتبها أصدر تعليمات إلى فيداسيل، الوكالة المسؤولة عن خدمات اللجوء، باستكشاف طرق لتسهيل العودة الطوعية.

وسجل ما مجموعه 24 فرداً اهتمامهم بالعودة الطوعية إلى سوريا.

وأشارت الوزيرة أيضاً إلى أن الأفراد الذين لديهم طلبات لجوء معلقة أو وضع لاجئ معترف به ربما عادوا دون إخطار الحكومة.