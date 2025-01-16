الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على كل العائلات النازحة في مخيم «ساحل الزوايدة» والبالغ عددها 250 أسرة، لمساندتهم في ظل برد الشتاء والأوضاع الصعبة.

وتم توزيع كسوة شتوية على العائلات النازحة في «مخيم الحياة والأمل» بمنطقة «دير البلح».

كما تم تقديم مستلزمات صحية للأطفال النازحين في «مدرسة حياة»، للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.

وفي السياق، تم توزيع كسوة شتوية للأطفال النازحين في «مخيم المحسنين» بمدينة خان يونس، للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.

وتم تقديم كسوة شتوية للأطفال النازحين في «مخيم الكروان»، في منطقة «مواصي خان يونس» لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.

كما وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على جميع العائلات النازحة في «المخيم الأردني الكويتي» البالغ عددها 150 أسرة، لتمنحهم الدفء في ظل برد الشتاء القارس.

وتحتوي كسوة الشتاء على الملابس الشتوية الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والخيم وأغطية مضادة للماء، ساهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وفي السياق، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» دعماً لتكية «عطايا الخير» بالمستلزمات الأساسية لإعداد مئات الوجبات، وتلبية احتياجات أكثر من 800 أسرة نازحة، كما تم توزيع طرود أدوات المطبخ لدعم العائلات النازحة بمنطقة «مواصي خان يونس».

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة من خلال تلبية احتياجات النازحين الأساسية، بما في ذلك توفير الطعام والملابس ومستلزمات الإيواء، بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية، كما تقدم العملية خدمات طبية متكاملة عبر المستشفى الميداني الإماراتي في رفح، إضافة إلى دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية، مما يسهم في تعزيز قدراتها في ظل العجز الكبير الذي تعانيه المنظومة الصحية في القطاع.

وتأتي هذه المبادرات في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث سارعت الإمارات منذ اللحظة الأولى إلى توفير المساعدة لجميع الفئات المتضررة في القطاع.

تجسيد لقيم التضامن

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.