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تفاصيل جديدة حول حادث الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية

الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية
17 يناير 2025 08:34

قال مصدر مطلع على التحقيق، اليوم الجمعة إن المحققين عثروا على ريش طائر ودماء في محركي الطائرة بوينج التي تحطمت في كوريا الجنوبية يوم 29 ديسمبر.
وكانت طائرة الرحلة رقم 7سي2216 قادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية عندما حاولت الهبوط وانحرفت عن المدرج لتنفجر بعد اصطدامها بجدار خرساني.
وكان قائد الطائرة قد أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بطائر ليتم إعلان حالة الطوارئ قبل حوالي أربع دقائق من الحادث. وجرى إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من الذيل وهو الجزء الوحيد الذي ظل سليما بعد الحادث والانفجار.
وقتل 179 شحصا في الواقعة التي وصفت بأنها أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.
وقال محققون في وقت سابق من الشهر الجاري إنهم عثروا على ريش في أحد المحركات التي تم انتشالها من مكان الحادث، وأضافوا أن لقطات فيديو أظهرت أن طائرا اصطدم بالمحرك.
وأحجمت وزارة النقل في كوريا الجنوبية عن التعليق.

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المصدر: رويترز
كوريا الجنوبية
تحطم طائرة
الطائرة المنكوبة
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