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ماكرون يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة

ماكرون يجري مباحثات مع ميقاتي
17 يناير 2025 18:16

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى العمل على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليا.  
وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لوريان توداي" اللبنانية، نشرت اليوم بالتزامن مع زيارته إلى بيروت "من الواضح جدا أن الحل هو الاعتراف بالحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة وفي أن يكونوا قادرين على العيش في سلام على أرض مستقلة ومعترف بها".  
كان ماكرون قد بحث مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في اجتماع سبل دعم لبنان والتحديات الراهنة.
وبدأ ماكرون زيارة رسمية للبنان، صباح اليوم الجمعة، لتهنئة الرئيس اللبناني جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان.
وقال ماكرون في نهاية اجتماعه مع ميقاتي للصحفيين "أنا سعيد  لوجودي في لبنان الذي دخل مرحلة جديدة، وعبرت عن  امتناني وتقديري لميقاتي وللمهمة التي قام بها على مدى سنوات لخدمة الجميع في لبنان لاسيما خلال المرحلة الصعبة جدا بسبب الحرب الأخيرة".
وأضاف "سأجتمع مع الرئيس عون".
ومن جانبه، قال ميقاتي في تصريح "بعد الاستقبال، عقدنا اجتماعا ثنائيا وتحدثنا عن الأوضاع الراهنة وضرورة المتابعة لدعم لبنان على الصعد كافة، لا سيما اقتصاديا وفي مجال إعادة الإعمار".
وأضاف ميقاتي "كما تحدثنا عن التحديات الراهنة، وكان ماكرون متفهما جدا للأوضاع اللبنانية، واعدا بمتابعة العمل والدعم للحكومة الجديدة".
وأشار ميقاتي إلى أن "الرئيس الفرنسي على استعداد لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل إعادة إعمار الجنوب، ويمكن للجميع المساهمة فيه".

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إيمانويل ماكرون
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