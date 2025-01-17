ترامب والرئيس الصيني يجريان محادثات هاتفية

أجرى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مباحثات عبر الهاتف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت وسائل إعلام صينية إن المكالمة الهاتفية جرت "مساء السابع عشر من يناير"، من دون تقديم مزيج من التفاصيل.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب إنه ناقش هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضايا التجارة وتطبيق "تيك توك"، مضيفا أن المكالمة كانت "جيدة للغاية" لكل من الصين والولايات المتحدة.

وكتب ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "كانت المكالمة جيدة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا وأن نبدأ فورا. ناقشنا مسألة تحقيق التوازن التجاري والفنتانيل وتيك توك، والكثير من الموضوعات الأخرى".

وأضاف "أنا والرئيس شي سنبذل كل ما بوسعنا لجعل العالم أكثر سلاما وأمانا!".

بدوره، أعرب الرئيس الصيني عن أمله ب"بداية جيدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة.

ونقل التلفزيون الصيني الرسمي عن شي قوله لترامب "نولي كلانا أهمية كبيرة جدا للتواصل المتبادل ونأمل أن تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بداية جيدة خلال الولاية الجديدة للرئيس الأميركي".

تأتي هذه المحادثات الهاتفية قبل أيام من حفل تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.