«جرائم حرب» حوثية في البيضاء

عدن (الاتحاد)

استنكرت شرطة محافظة البيضاء، وصف جماعة الحوثي لسكان قرية «حنكة آل مسعود» بـ«العناصر الإرهابية»، مؤكدة أن هذه الادعاءات محاولة مكشوفة لتغطية جرائم حرب وانتهاكات سافرة ارتكبتها «الجماعة» بحق المدنيين.

وقالت الشرطة في بيان: إن «اتهام الحوثيين لأهالي حنكة آل مسعود بالإرهاب هو افتراء فاضح يُستخدم لتبرير جرائمهم الوحشية التي استهدفت الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال».

وأوضح البيان أن «عناصر الحوثي قاموا بتفجير 9 منازل وإحراق 7 أخرى، وقصفوا منازل المدنيين بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وبالطيران المسير وبطريقة عشوائية، ما أدى إلى تشريد النساء والأطفال وشن حملة اعتقالات طالت ما يقارب من 400 شخص من أبناء القرية منهم أطفال وكبار سن بطريقة تعسفية ونقلهم إلى معتقلات تابعة لهم».

وأضاف البيان إن «هذه الأعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتستدعي تدخل المجتمع الدولي».

ودعت شرطة البيضاء المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى «تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي في محافظة البيضاء، مطالبةً بتوثيق هذه الجرائم وفضح الأكاذيب والمزاعم التي تروجها».