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غرق 40 باكستانياً بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل أفريقيا

أرشيفية
18 يناير 2025 02:16

إسلام آباد (وكالات)

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تواترت مخاوف من غرق أكثر من 40 باكستانياً بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل أفريقيا على المحيط الأطلسي، والتي تعتبر نقطة أولية لعبور المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول لأوروبا. 
وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن حزنه بشأن الوفيات، وأكد الحاجة لتشديد إجراءات التصدي لتهريب البشر. 
وجاءت تصريحات زرداري في بيان صدر في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، بعد أن أعلنت جماعة «ووكينج بوردرز» المعنية بالمهاجرين، ومقرها إسبانيا، أن 50 شخصاً لقوا حتفهم وهم في طريقهم إلى جزر الكناري، وبينهم 44 باكستانياً. وقالت باكستان إن سفارتها في المغرب أبلغتها أن قارباً يحمل 80 مهاجراً، بينهم عدد من الباكستانيين، أبحر من موريتانيا وانقلب قرب ميناء «الداخلة». 

باكستان
انقلاب قارب
مهاجرين
أفريقيا
المحيط الأطلسي
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