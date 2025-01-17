السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

عائلات تعبر حدود لبنان متجهة إلى سوريا (أرشيفية)
18 يناير 2025 02:16

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
ماكرون: فرنسا تنظم مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار لبنان
مساعدات أوروبية بـ 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار

أعلنت السلطات السورية، أمس، أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها «نجحت في ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مديرية الأمن العام في طرطوس أنه «بعد التنسيق مع السلطات في محافظة طرطوس ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية».

دمشق
سوريا
لبنان
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
اليوم 16:25
أطفال بجوار بقايا خيمة قصفتها غارة إسرائيلية قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة غداً
18 يناير 2025
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعلن عن خطة للاستجابة الصحية في غزة والضفة
18 يناير 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 15 طفلاً أصيبوا يومياً بإعاقات تستمر مدى الحياة
18 يناير 2025
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل 88 فلسطينياً خلال 24 ساعة
18 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©