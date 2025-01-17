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مساعدات أوروبية بـ 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار

منظر عام على أحد أحياء مدينة دمشق (رويترز)
18 يناير 2025 02:16

دمشق (الاتحاد، وكالات)

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أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، مساعدات إنسانية جديدة لصالح السوريين داخل دولتهم وفي الدول المجاورة لها بقيمة 235 مليون يورو خلال العام الجاري. 
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه يعمل على كل المستويات لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين، بما في ذلك من خلال إطلاق رحلات جسر جوي إنساني. 
وأضاف البيان أن التمويل الأوروبي الجديد سيخصص لتوفير المساعدة الطارئة مثل الغذاء والماء الصالح للشرب والمساعدات الطبية والخدمات الصحية الأساسية وحماية الفئات الضعيفة من العنف والاستغلال، إلى جانب توفير الإيواء للنازحين والدعم التعليمي للأطفال. 
من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، التي تزور سوريا في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوريين لتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية. 
وقالت لحبيب التي التقت السلطات الجديدة في سوريا، إن «الدولة تعيش نقطة تحول، والقرارات التي ستتخذ في الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة». 
وتلتقي لحبيب في دمشق مع ممثلين من الحكومة السورية المؤقتة، بالإضافة إلى شركاء الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني السورية؛ لمناقشة التحديات الإنسانية العاجلة والاحتياجات. وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى لمسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي في سياق حراك أوروبي يهدف وفق تصريحات لمسؤولين أوروبيين إلى دعم انتقال سياسي شامل، يحفظ سيادة سوريا، ويضمن المساءلة وتحقيق العدالة. 
ووفق بيان الاتحاد للأوروبي، فإن «المفوضة الأوروبية ستزور أيضاً الأردن، حيث ستجتمع مع عدد من المسؤولين، بالإضافة إلى رؤساء وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين الرئيسيين، كما ستلتقي عدداً من اللاجئين السوريين خلال زيارة لمشروع مساعدات تابع للاتحاد الأوروبي».
وفي سياق آخر، استقبلت السلطات السورية الجديدة وفداً من المحكمة الجنائية الدولية الذي وصل إلى سوريا أمس. 
وبحسب بيان صادر عن الإدارة الجديدة في سوريا، التقت السلطات السورية بوفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة. 
ويرى مراقبون في دمشق أن الزيارة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى سوريا ينتظرها مهمة النظر في الملفات الكبيرة التي ينتظر أن ترفعها الإدارة الجديدة ضد عناصر وقيادات النظام السابق.

الاتحاد الأوروبي
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