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مقتل 88 فلسطينياً خلال 24 ساعة

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18 يناير 2025 02:16

غزة (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن 88 فلسطينياً قتلوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة لترتفع حصيلة القتلى إلى 46876، منذ بداية الحرب قبل 15 شهراً.
وقالت الوزارة، في بيان: «وصل للمستشفيات 88 شهيداً و189 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية»، مشيرةً إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46876 شهيداً و110642 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
بدورها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أن نحو 35 طفلاً فلسطينياً قتلوا يومياً في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.
أفاد بذلك متحدث «اليونيسف» جيمس إلدر، أمس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وذكر إلدر أنه «بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن 15 ألف طفل قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023».
وقال: «هذا يعني مقتل قرابة 35 طفلاً في اليوم الواحد طوال 14 شهراً». وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء متأخرا للغاية، مشيراً إلى وجود العديد من الأسباب التي تتطلب حدوثه في وقت أبكر.

وزارة الصحة الفلسطينية
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