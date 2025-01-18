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أستراليا.. الأمطار الغزيرة تقطع الكهرباء عن الآلاف

أرشيفية
18 يناير 2025 08:42

انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم، السبت، جراء الرياح الشديدة والأمطارة الغزيرة، ما أثار تحذيرات من حدوث فيضانات.
وقالت شركة الكهرباء "أوسجريد"، إن الكهرباء انقطعت عن نحو 28 ألف شخص في سيدني، عاصمة الولاية وأكبر مدينة في أستراليا، وعن 15 ألف شخص في مدينة نيوكاسل القريبة، ومنطقة "هانتر".
وقال جهاز خدمات الطوارئ بالولاية، إنه تلقى 2825 اتصالاً طلبًا للمساعدة منذ يوم أمس الجمعة، يتعلق معظمها بأشجار متساقطة، وممتلكات تضررت بسبب الرياح.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن تحذيرات من الفيضانات والرياح المدمرة والأمطار الغزيرة صدرت في العديد من أجزاء الولاية، مضيفة أن من المحتمل أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة فوق المناطق الجبلية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه التحذيرات تأتي بعد أن تسببت العواصف الأسبوع الماضي في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، وتركت 200 ألف شخص من دون كهرباء في نيو ساوث ويلز.

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المصدر: وكالات
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الكهرباء
الأمطار الغزيرة
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