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باكستان تطلق بنجاح قمراً اصطناعياً إلى الفضاء

باكستان تطلق بنجاح قمراً اصطناعياً إلى الفضاء
18 يناير 2025 10:34

أعلنت وكالة الفضاء الباكستانية، إطلاقها بنجاح، قمرا اصطناعيا مطورا محليا إلى الفضاء، من طراز "اليكترو اوبتيكل إي او 1".
وأوضحت الوكالة، في بيان، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي من مركز /جيوكوان/ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في الصين، معتبرة تطوير القمر محليا إنجازا كبيرا في رحلة تكنولوجيا الفضاء الباكستانية، من شأنه تعزيز قدرة البلاد على مراقبة وإدارة الموارد الطبيعية والتنبؤ بالكوارث والاستجابة لها.
وسبق لباكستان أن أطلقت بنجاح، في الثالث من مايو 2024، أول مهمة فضائية لها لاستكشاف سطح القمر من خلال إرسال قمر اصطناعي يحمل اسم "ICUBE-Q"، تم إطلاقه من على متن المركبة الفضائية الصينية "Chang E6" من مقاطعة هاينان، بعد أن جرى تطويره بالتعاون بين جامعة شنغهاي الصينية، ووكالة الفضاء الوطنية الباكستانية.

 

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قمر اصطناعي
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