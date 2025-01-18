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ترامب يصل إلى واشنطن لبدء احتفالات تنصيبه

ترامب
18 يناير 2025 10:21

يعود دونالد ترامب إلى واشنطن اليوم السبت لبدء أيام من الاحتفالات بمناسبة تنصيبه الثاني كرئيس للولايات المتحدة. ومن المقرر أن يبدأ تغيير السلطة مع اقتران أبهة واشنطن المهيبة بحفل ترامب، من خلال عرض للألعاب النارية، مع تدفق آلاف من أنصاره من جميع أنحاء البلاد.

  • ترامب يصل إلى واشنطن لبدء احتفالات تنصيبه
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ومع توقع هبوب هواء من القطب الشمالي تواجه واشنطن درجات حرارة شديدة البرودة في يوم التنصيب، حيث يسارع المنظمون لنقل معظم الفعاليات الخارجية المقررة يوم الاثنين إلى أماكن داخلية، بما في ذلك مراسم أداء اليمين. وسيرحب بايدن بترامب في البيت الأبيض وينضم إليه في الرحلة إلى مبنى الكابيتول قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

المصدر: وكالات
واشنطن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
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