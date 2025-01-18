السلطات الأميركية تعلّق رحلات صاروخ "ستارشيب"

علّقت الهيئة التنظيمية للطيران المدني الأميركية، رحلات صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبايس اكس"، طالبة من الشركة المملوكة لإيلون ماسك فتح تحقيق بعد انفجار الطبقة الثانية من الصاروخ الخميس فوق منطقة البحر الكاريبي.

خلال الرحلة التجريبية السابعة لصاروخ "ستارشيب" العملاق، نجحت "سبايس اكس" في استرجاع الطبقة الأولى من الصاروخ للمرة الثانية، في مناورة معقدة.

وأشارت "سبايس اكس" إلى أن الطبقة الثانية من الصاروخ أصيبت بـ"عملية تفكك سريعة غير متوقعة".

وبعد هذا الانفجار، أشارت الهيئة التنظيمية للطيران المدني الأميركية إلى أنها حوّلت مسار الطائرات لفترة وجيزة فوق "منطقة سقوط حطام مركبات فضائية".

وكانت الهيئة التنظيمية للطيران المدني الأميركية أكدت في بيان الجمعة، أنها "تعمل مع سبايس إكس والسلطات المعنية للتأكد من الأضرار التي لحقت بالممتلكات في جزر تركس وكايكوس" في منطقة البحر الكاريبي، مضيفة ان لا معلومات بشأن وقوع إصابات.



