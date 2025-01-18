السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بعد الحرائق المدمرة.. فرق البحث تمشط المناطق المنكوبة في لوس أنجلوس

بعد الحرائق المدمرة.. فرق البحث تمشط المناطق المنكوبة في لوس أنجلوس
18 يناير 2025 14:20

بعد 10 أيّام من الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس، يفتّش عناصر من الشرطة الخيّالة وآخرون مصحوبون بكلاب مدرّبة المناطق المنكوبة والعمارات المتفحّمة والتضاريس الوعرة بحثا عن ضحايا.

وما زال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين ولقي 27 شخصا على الأقلّ حتفهم بسبب الحرائق في ألتادينا في شمال لوس أنجليس وفي حيّ باسيفيك باليسايدس الراقي في غرب المدينة.

وتسببت النيران بإجلاء الآلاف وأتت على أكثر من 16 ألف هكتار، ما قد يوازي مساحة العاصمة واشنطن.

وأعلنت السلطات الخميس أنه لا بدّ من الانتظار أسبوع على الأقلّ قبل السماح بعودة السكان إلى منازلهم.

وتواصل فرق ترافقها كلاب مدرّبة عمليات البحث الدقيقة في ألتادينا حيث دمّر 5718 مبنى على الأقلّ بعد أن اجتاحها حريق "إيتون فاير" الذي صنّفته خدمة الإطفاء في كاليفورنيا على أنه ثاني أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ الولاية.
وقال دان بايج الذي يساعد في تنسيق عمليات البحث في المدينة "نبحث في كلّ مبنى بدقّة ونفتّش في كلّ سنتمتر مربّع".

ودمّر الحريق الذي اندلع في باسيفيك باليسايدس، وهو حيّ يقع بين ماليبو وسانتا مونيكا، 2869 مبنى.
وفي محيط ماليبو، يجول عناصر من الشرطة الخيّالة التلال الوعرة، إذ ينبغي تمشيط كلّ المناطق المنكوبة قبل إعادة فتحها، حتّى في غياب مؤشرات على أيّ انتشار بشري في الموقع.

وفيما يواصل الآلاف من عناصر الإطفاء جهودهم لإخماد النيران، تنتشر في أنحاء لوس أنجليس لافتات تعبيرا عن الامتنان لهم.

أخبار ذات صلة
"تيك توك": التطبيق سيتوقف في الولايات المتحدة غداً
بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة غداً
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
حرائق الغابات
لوس أنجلوس
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
17 يناير 2025
سفير الإمارات يلتقي وزير الخارجية الروسي
علوم الدار
سفير الإمارات يلتقي وزير الخارجية الروسي
اليوم 16:02
وفد إماراتي يلتقي مسؤولين في الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون
علوم الدار
وفد إماراتي يلتقي مسؤولين في الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون
اليوم 15:51
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تُتوج أبطال «اليوم التاسع»
الرياضة
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تُتوج أبطال «اليوم التاسع»
اليوم 15:46
جندى أوكراني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
هجوم صاروخي يستهدف كييف
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©