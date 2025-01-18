السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اندلاع حرائق في منشأتين نفطيتين في روسيا جراء القصف

فرق إطفاء تكافح حريقا في منشأة نفط في روسيا
18 يناير 2025 16:47

تسبب هجمات بطائرات مسيرة في نشوب حريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في منطقتي كالوجا وتولا الروسيتين جنوبي العاصمة موسكو.
وأظهرت لقطات مصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو ما وصفته بأنه مستودع لتخزين النفط مشتعلا في كالوجا.
وقال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا، على تطبيق "تلغرام"، إن الحريق اندلع بعد تعرض موقع صناعي في مدينة "لودينوفو" لهجوم.
في منشور آخر في وقت لاحق، ذكر شابشا أن سبع طائرات مسيرة أسقطت، وهبطت واحدة في "منطقة غير سكنية". وقال الحريق بات تحت السيطرة دون أن يسفر عن مصابين أو قتلى.
ونشرت مواقع روسية، غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر سيارات الإطفاء وهي تهرع في اتجاه حريق كبير في ما وصفته بأنه مستودع لتخزين النفط في المدينة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية وحاكم منطقة بريانسك أن وحدات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة على الحدود. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
كما قالت السلطات الروسية، اليوم السبت، إن حريقا اندلع في مستودع للوقود في منطقة "تولا" بعد أن شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة.
وكتب دميتري ميلييف حاكم المنطقة، على تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم على المنشأة لم يسفر عن وقوع إصابات. وقال ميلييف إن خمس مسيرات كانت تستهدف المنطقة قد دمرت.
وأكدت السلطات المحلية أن "تولا"، الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوب موسكو، تعرضت للاستهداف بعد ساعات فقط من هجوم مماثل بطائرات مسيرة في منطقة كالوجا، جنوب غربي العاصمة، والذي تسبب أيضا في نشوب حريق في منشأة لتخزين الوقود.
وقال حاكم منطقة سمولينسك، المتاخمة لحدود بيلاروسيا، إن الدفاعات الجوية أسقطت خمس طائرات مسيرة أوكرانية دون وقوع إصابات.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تستهدف منشأة نفطية داخل الأراضي الروسية
استمرار حريق في مصنع روسي بعد تعرضه للقصف
المصدر: وكالات
منطقة كالوجيا
منطقة تولا
قصف
حريق
منشأة نفطية
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
17 يناير 2025
حمدان بن محمد: عندما يكون قائدك محمد بن راشد.. فإنك في مسيرة تطوير لا تنتهي
علوم الدار
حمدان بن محمد: عندما يكون قائدك محمد بن راشد.. فإنك في مسيرة تطوير لا تنتهي
اليوم 18:09
«جولف ديزرت كلاسيك» موعد مع تتويج البطل
الرياضة
«جولف ديزرت كلاسيك» موعد مع تتويج البطل
اليوم 18:03
نيمار يكلف الهلال 50 مليون يورو في المباراة!
الرياضة
نيمار يكلف الهلال 50 مليون يورو في المباراة!
اليوم 17:58
بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©