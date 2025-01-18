اندلاع حرائق في منشأتين نفطيتين في روسيا جراء القصف

تسبب هجمات بطائرات مسيرة في نشوب حريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في منطقتي كالوجا وتولا الروسيتين جنوبي العاصمة موسكو.

وأظهرت لقطات مصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو ما وصفته بأنه مستودع لتخزين النفط مشتعلا في كالوجا.

وقال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا، على تطبيق "تلغرام"، إن الحريق اندلع بعد تعرض موقع صناعي في مدينة "لودينوفو" لهجوم.

في منشور آخر في وقت لاحق، ذكر شابشا أن سبع طائرات مسيرة أسقطت، وهبطت واحدة في "منطقة غير سكنية". وقال الحريق بات تحت السيطرة دون أن يسفر عن مصابين أو قتلى.

ونشرت مواقع روسية، غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر سيارات الإطفاء وهي تهرع في اتجاه حريق كبير في ما وصفته بأنه مستودع لتخزين النفط في المدينة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية وحاكم منطقة بريانسك أن وحدات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة على الحدود. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

كما قالت السلطات الروسية، اليوم السبت، إن حريقا اندلع في مستودع للوقود في منطقة "تولا" بعد أن شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة.

وكتب دميتري ميلييف حاكم المنطقة، على تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم على المنشأة لم يسفر عن وقوع إصابات. وقال ميلييف إن خمس مسيرات كانت تستهدف المنطقة قد دمرت.

وأكدت السلطات المحلية أن "تولا"، الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوب موسكو، تعرضت للاستهداف بعد ساعات فقط من هجوم مماثل بطائرات مسيرة في منطقة كالوجا، جنوب غربي العاصمة، والذي تسبب أيضا في نشوب حريق في منشأة لتخزين الوقود.

وقال حاكم منطقة سمولينسك، المتاخمة لحدود بيلاروسيا، إن الدفاعات الجوية أسقطت خمس طائرات مسيرة أوكرانية دون وقوع إصابات.